Глава фонда помощи мигрантам рассказала о пользе регистрации приезжих по ДНК

Геномная регистрация трудовых мигрантов, приезжающих в столицу, не причинит им вреда, отметила Маматахунова. При этом глава фонда подчеркнула, что взятие подобных проб может понизить уровень преступности в стране, и образцы ДНК было бы полезно взять у всех граждан. Эксперт напомнила о случаях, когда преступники остаются на свободе, потому что их не могут обнаружить без данных об их геноме.

«Мы уже видели, что даже в магазине, когда продавщица просит покупателя надеть маску, она подвергает себя опасности», — отметила Маматахунова. Эксперт подчеркнула, что уровень насилия в современном обществе достаточно высок. По ее мнению, база ДНК, по которой преступника могут вычислить в короткие сроки, заставила бы граждан быть законопослушнее и несколько раз подумать, прежде чем совершать правонарушения.

Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для иностранных граждан, приезжающих на заработки. Он подчеркнул, что приток мигрантов поспособствовал росту преступности в России, в частности на почве экстремизма. Кроме того, по словам Бастрыкина, поток иностранцев также привел к росту терроризма, убийств и изнасилований.