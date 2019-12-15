Главную новогоднюю ель страны привезли в Кремль

Главную новогоднюю ель страны доставили в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.

Автопоезд с 27-метровым деревом заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. Ель будет установлена на Соборной площади, 23 декабря ее украсят в стиле народных промыслов.

Главную елку страны два дня назад срубили в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе Подмосковья. Размах ее ветвей у основания составляет шесть метров.

Общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 25 декабря, в этом году в празднике примут участие порядка шести тысяч детей со всей страны.