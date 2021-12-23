Главный инфекционист Москвы дал советы по безопасному празднованию Нового года

Главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в беседе с «Мослентой» дал советы по безопасному празднованию Нового года на фоне пандемии коронавируса.

Профессор отметил, что правильнее всего будет собраться в узком кругу друзей и родственников. «Лучше собраться маленькой компанией, чтобы все привитые были. В маске ходить никто не станет, это точно, особенно когда уже погорячее будут. Социальную дистанцию тоже соблюдать не получится, ее сократят до минимума, особенно в конце праздника», — рассуждал Малышев. На этом фоне инфекционист посоветовал чаще проветривать помещение.

В отношении корпоративов доктор медицинских наук посоветовал работодателям проводить мероприятия только при одном условии — предоставлении QR-кодов сотрудниками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сравнил Москву с другими европейскими городами с точки зрения борьбы с распространением COVID-19. Он отметил, что по количеству ограничений российская столица выглядит кратно лучше, чем большинство городов Европы.