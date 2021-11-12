Главный педиатр Москвы заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Количество заболевших COVID-19 детей выросло в два раза по сравнению с предыдущей волной пандемии. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на заявление главного педиатра департамента здравоохранения столицы Исмаила Османова.

Османов подчеркнул, что дети стали чаще заражаться ковидом и попадать в стационар. «По сравнению с предыдущей волной количество детей увеличилось в два раза. По сравнению с первой-второй — в три-четыре раза», — отметил главный столичный педиатр.

Медик добавил, что в стационар поступают несовершеннолетние со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.

Ранее врач Александр Мясников предупредил, что у детей после перенесенного ковида могут проявиться хронические заболевания, заложенные генетически. Однако, по его словам, некоторые несовершеннолетние в принципе не подвержены ковиду.