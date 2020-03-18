Главный раввин России закрыл московскую синагогу

Главный раввин России Берл Лазар принял решение о закрытии синагоги в Московском еврейском общинном центре в Марьиной Роще из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин, передает «Интерфакс».

«Прихожанам, у которых в синагоге хранятся личные вещи, молитвенные принадлежности, рекомендовано забрать их», — заявил собеседник агентства.

Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода назвал это «непростым, но своевременным» решением. «Мы призываем всех верующих оставаться и молиться дома, стараться работать дистанционно, больше проводить времени со своей семьей. Принятые еврейской общиной меры должны помочь в нашей общей борьбе с вирусом», — сказал он.

При этом, отмечает «Интерфакс», в здании общинного центра в Марьиной Роще продолжается продажа мацы для праздника Песах, который начнут отмечать вечером 8 апреля.

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