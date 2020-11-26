Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным COVID-19

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко озвучил статистику по больным коронавирусом. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, с начала пандемии через его больницу прошло более 30 тысяч пациентов, госпитальная летальность составила 8,5 процента. При этом треть пациентов умирает в первые 72 часа пребывания в стационаре, остальные — в более поздние сроки. Большинство пациентов с COVID-19 умирает от сепсиса, устойчивого к антибиотикам.

Проценко также заявил, что за три месяца внутрибольничные штаммы появились во всех отделениях реанимации. Причина заключается в переводе из других стационаров пациентов, которые и завезли микробы. «Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще», — заключил главврач.

В Москве за последние сутки выявили 6075 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 577 177. Умерли с начала пандемии 8603 человека, за все время в столице вылечились 428 418 пациентов.

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