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Глазастая шапка в метро рассмешила россиян

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Глазастая шапка в метро рассмешила россиян
Фото: анна антипина в сообществе «МОСКВА МОЯ» в Facebook

В одном из вагонов московского метро россияне заметили пассажирку в «глазастой» шапке. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».

На фото — женщина в высоком меховом головном уборе, на который надеты очки. «Дикое, но симпатичное», — написала автор поста. Фотография рассмешила подписчиков сообщества и натолкнула многих на ассоциации с героями «Звездных войн» и «Семейки Аддамс».

«Подруга Чубакки?», «Кузен Игг», «Семейка Аддамс! Фото классное!» — написали пользователи в комментариях.

Женщину на фото сравнили и с героями известных мультфильмов, в том числе с Дюдюкой Барбидонской. Но нашлись и те, кого возмутил снимок — некоторые комментаторы начали оскорблять запечатленную на нем москвичку, предполагая, что «у нее не все в порядке с головой». Но они тут же подверглись осуждению со стороны остальных участников сообщества, не усмотревших в ситуации ничего, кроме милого и забавного образа пассажирки метрополитена.

Ранее россиян рассмешило фото модели, позирующей в розовом платье на фоне сугробов.

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