Глюкоза пожаловалась на опасные велопрогулки в Москве

Известная российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) в интервью «Москвич Mag» сообщила, что ей хотелось бы создания более безопасного режима для велосипедистов и самокатчиков в Москве, а также их нормального взаимодействия с пешеходами.

Москва с каждым годом становится все доступнее для такого транспорта, как велосипеды и самокаты, но на данный момент езда на данном транспорте все еще остается местами опасной для пешеходов и самих владельцев средств передвижения, пожаловалась исполнительница. «Надеюсь, вскоре возможно будет что-нибудь придумать, чтобы все это смогло существовать друг с другом в комфортном и, главное, безопасном режиме», — отметила Чистякова.

Певица добавила, что в целом ей очень нравятся изменения, происходящие в Москве. Также она призналась, что любит столичные зимы, несмотря на то, что иногда ей не хватает более теплого климата. В заключение она отметила, что каждый раз, когда она уезжает из города, ее тянет обратно в Москву, к дому.

Ранее в Москве появился специальный знак для водителей самокатов. Он предупреждает о необходимости слезать с самокатов при переходе проезжей части.