Голая женщина прошла по проезжей части в Подмосковье и попала на видео

Женщина без одежды вышла на проезжую часть в городе Раменское Московской области и попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как к голой женщине подходят сотрудники полиции и скорой помощи и пытаются отвести ее к служебному автомобилю. Она сопротивляется. В этот момент движение по полосе, где задерживают москвичку, приостанавливается, но по соседним — продолжают ехать автомобили.

Ранее в сентябре в Москве голый мужчина попытался прокатиться на такси. В сети появился видеоролик, на котором пассажир без одежды едет на капоте автомобиля. Отмечается, что изначально мужчина ехал в такси, а затем вышел, лег на машину и отдал водителю команду ехать дальше.

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