Голливудская актриса заказала у москвича ножи и поразила его своими манерами

Пользователь Pikabu из Москвы под ником Babakin рассказал, как к нему с просьбой сделать ножи обратилась голливудская звезда Хлоя Грейс Морец. Соответствующими скриншотами переписки с актрисой он поделился на сайте.

Мужчина рассказал, что делает ножи на заказ и люди часто пишут ему в Instagram. Он отметил, что большинство его заказчиков — американцы. Морец, известная своими ролями в фильмах «Телекинез» и «Мрачные тени», оказалась в их числе.

«Сначала я не придал значение тому, кто это. Ну написали, и отлично. Потом я я перечитал фамилию, и что-то знакомое», — написал Babakin. Он признался, что был очень удивлен, когда понял, что его новый заказчик — звезда мирового уровня.

Babakin добавил, что изначально даже запаниковал, но по мере общения с актрисой понял, что она «очень даже приятная» девушка: «Без каких либо барских замашек, без раздувания бюджета, просто и легко: хочу что-то красивое в свой бюджет. Обожаю такие заказы. Ее манеры меня успокоили, и началась работа в тот же день».

Выполнив работу в срок, Babakin поделился фотографиями двух уникальных ножей, сделанных специально для актрисы. Он также отметил, что Морец осталась очень довольна результатом и даже подписалась на него в Instagram. Однако мастер пожаловался на навязчивых фанатов девушки, которые начали ему надоедать.

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