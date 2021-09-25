Голодный россиянин зашел в магазин и съел продукты с прилавков
Неизвестный мужчина зашел в магазин недалеко от станции метро «Щелковская» в Москве, и, заявив, что он голоден, начал есть продукты прямо с прилавков. Видеозапись инцидента в субботу, 25 сентября, опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, что россиянин ходил между прилавками и брал все, что хотел. Мужчина также заваривал чай в электрочайнике и хамил продавщице, угрожая ей ножом. На угрозы полицией он не реагировал и платить за съеденные продукты отказывался.
«Солнышко, положи, пожалуйста, салат, я так кушать хочу, умру сейчас. Честное слово, хотя бы рублей на сто», — говорил он женщине, стоящей за прилавком.
Уточняется, что хулигана пришлось задерживать сотруднице магазина и прохожим людям, так как полиция не успела вовремя приехать.
Ранее мужчина на глазах у продавца магазина товаров для взрослых украл манекен с нижним бельем. Ущерб от кражи составил более 20 тысяч рублей.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!