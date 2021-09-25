Голодный россиянин зашел в магазин и съел продукты с прилавков

«Солнышко, положи, пожалуйста, салат, я так кушать хочу, умру сейчас. Честное слово, хотя бы рублей на сто», — говорил он женщине, стоящей за прилавком.

Уточняется, что хулигана пришлось задерживать сотруднице магазина и прохожим людям, так как полиция не успела вовремя приехать.

Ранее мужчина на глазах у продавца магазина товаров для взрослых украл манекен с нижним бельем. Ущерб от кражи составил более 20 тысяч рублей.

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