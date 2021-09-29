Голубь залетел в магазин и развеселил пользователей сети
Голубь залетел в продуктовый магазин в подмосковном Реутове, поклевал крупу и попал на видео. Ролик, выложенный в городском Instagram-аккаунте, развеселил пользователей сети.
На кадрах видно, как птица сидит около стеллажа с крупами и, предположительно, ест геркулес, стоящий на полке. «Голубь знает, где в Реутове тепло и мухи не кусают», — пошутила администрация сообщества.
Подписчиков развеселило видео. «Скоро вообще птицы не будут улетать на юг зимой. Будут ходить в "Пятерочку" за едой», — с юмором отметила пользовательница. Другой юзер в шутку заявил, что после увиденного научит своего домашнего попугая самостоятельно покупать продукты. «Это сотрудник магазина, который следит за чистотой полок с крупой», — посмеялись в комментариях.
Ранее россияне заметили «ожидающих поезда» голубей на станции МЦК «Ботанический сад» в Москве. Пользователи предложили разные варианты мест, куда могут отправиться птицы.