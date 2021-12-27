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Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы

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Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Фото: Telegram-канал Mash

Голый мужчина выпал с балкона в центре Москвы, на Тверском бульваре. Видео с места событий в понедельник, 27 декабря, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что обнаженный человек без признаков жизни лежит на проезжей части напротив ресторана «Армения». На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Из-за серьезных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По словам очевидцев, в руках у него был нож.

Соседи погибшего сообщили, что до происшествия слышали за стеной крики, передал Telegram-канал «112»

Ранее подросток с лунатизмом выпал из окна многоэтажного дома в Москве.

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