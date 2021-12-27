Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы

Из-за серьезных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. По словам очевидцев, в руках у него был нож.

Соседи погибшего сообщили, что до происшествия слышали за стеной крики, передал Telegram-канал «112»

Ранее подросток с лунатизмом выпал из окна многоэтажного дома в Москве.