«Госуслуги» предупредили россиян о новой схеме мошенничества с аккаунтами

Портал госуслуг разослал россиянам предупреждение о новой схеме мошенничества с аккаунтами. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователей призвали не сообщать никому код из СМС. В сообщении подчеркивается, что сотрудники «Госуслуг» никогда не запрашивают такую информацию. Кроме того, россиянам порекомендовали использовать дополнительные способы защиты своих данных — контрольный вопрос или включить вход на сайт по СМС.

Ранее в издании «Коммерсантъ» появилась информация об участившихся случаях мошенничества на «Госуслугах». Злоумышленники начали звонить пользователям сервиса, представляясь его сотрудниками, и просить продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки ковид-сертификата к аккаунту.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать ковид-сертификаты для похищения денег у граждан. Злоумышленники стали рассылать россиянам письма, выдавая себя за кредитные организации. В этих сообщениях используются небезопасные ссылки, зашифрованные в виде QR-кода.