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Грабитель банка в Москве испугался кассирши и убежал
Кадр: Telegram-канал «Mash»
В Москве грабитель банка не смог отобрать деньги у кассирши, испугался и убежал. Видео ЧП опубликовал Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 33-летний мужчина в перчатках и медицинской маске передал кассирше записку, в которой требовал отдать ему деньги. В противном случае грабитель обещал взорвать отделение банка.
Кассирша отказалась исполнять требование нападавшего, и это его напугало — он выбежал из здания.
В настоящий момент грабитель задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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