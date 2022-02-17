В Москве грабители избили водителя и забрали у него миллионы рублей

В центре Москвы грабители избили 33-летнего водителя и забрали у него миллионы рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, мужчина подходил к своему автомобилю Lexus, припаркованному возле одного из домов на 1-й Брестской улице, услышал крик «уголовный розыск» и почувствовал сильный удар по голове. После этого один из преступников силой затащил потерпевшего на заднее сидение его же автомобиля, сел рядом и начал его избивать. В это время второй злоумышленник сел за руль машины и начал движение.

В ходе разбойного нападения грабители забрали у избитого пассажира два с половиной миллиона рублей. Далее они вывезли мужчину за пределы МКАД, где отпустили и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. На данный момент ведется розыск преступников.

Ранее на юго-востоке Москвы во время пьяной ссоры двое приезжих на детской площадке избили и ограбили мужчину.