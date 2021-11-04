Гражданин Йемена застрял во Внуково на неделю

Гражданин Йемена по имени Али застрял в московском аэропорту Внуково без возможности въехать в Россию или улететь домой. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек сидит в транзитной зоне воздушной гавани почти неделю — с прошлой пятницы, 29 октября. У него при себе нет ни документов, ни еды. Сам иностранец рассказал, что решил перебраться жить в Россию в 2018 году из-за гражданской войны в его стране и этим летом истек срок его визы. Тогда Али посоветовали выехать за рубеж, чтобы обновить документы, и вернуться. Молодой человек так и сделал — уехал Абхазию, но там обновить визу не вышло. После этого он оформил Fan ID на матч чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, чтобы было время заняться визой в России, однако он не успел — срок действия Fan ID закончился.