Гражданин Йемена застрял во Внуково на неделю
Гражданин Йемена по имени Али застрял в московском аэропорту Внуково без возможности въехать в Россию или улететь домой. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.
Молодой человек сидит в транзитной зоне воздушной гавани почти неделю — с прошлой пятницы, 29 октября. У него при себе нет ни документов, ни еды. Сам иностранец рассказал, что решил перебраться жить в Россию в 2018 году из-за гражданской войны в его стране и этим летом истек срок его визы. Тогда Али посоветовали выехать за рубеж, чтобы обновить документы, и вернуться. Молодой человек так и сделал — уехал Абхазию, но там обновить визу не вышло. После этого он оформил Fan ID на матч чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, чтобы было время заняться визой в России, однако он не успел — срок действия Fan ID закончился.
Тогда гражданин Йемена решил сделать визу в Турции, но там ему заявили, что его документы недостоверны, и отправили обратно в Москву. «Транзитная виза уже закрыта, поэтому Али не может никуда деться, чтобы заняться обыкновенной визой. Без нее его могут пустить, например, на Гаити, но, по словам Али, пограничники забрали паспорт и пока не отдают», — объяснили администраторы канала.
Ранее историк посмеялся над очередью из дагестанцев в московском аэропорту. Мужчина отметил отличительные черты дагестанцев, указав на специфику одежды дагестанских женщин.