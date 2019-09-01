Москвича осудили в сети за разбрасывание гречки

В Москве неизвестный выбросил из окна упаковку гречки, попав в лобовое стекло припаркованного на улице автомобиля. Фотографии опубликованы в сообществе «Подсмотрено в Москве | Московские новости» во «ВКонтакте».

Пользователи соцсети в комментариях осудили вредителя. «Гречка-то дорогая», — отметил Ruslan Timerhanow.

«Жалко гречку», — посетовал Эдвард Гронский.

«Раньше картохой дешевой кидались, теперь вона чо. Зажрались», — написала Елена Илюхина.

30 августа сообщалось, что в автомобиле на одной из парковок столицы живет змея. Ее поселили туда после пожара в квартире, где содержалась рептилия.

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