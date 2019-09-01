Сегодня в 15:47

Москвича осудили в сети за разбрасывание гречки

Новости /
Фото: «Подсмотрено в Москве | Московские новости»

В Москве неизвестный выбросил из окна упаковку гречки, попав в лобовое стекло припаркованного на улице автомобиля. Фотографии опубликованы в сообществе «Подсмотрено в Москве | Московские новости» во «ВКонтакте».

Пользователи соцсети в комментариях осудили вредителя. «Гречка-то дорогая», — отметил Ruslan Timerhanow.

«Жалко гречку», — посетовал Эдвард Гронский.

«Раньше картохой дешевой кидались, теперь вона чо. Зажрались», — написала Елена Илюхина.

30 августа сообщалось, что в автомобиле на одной из парковок столицы живет змея. Ее поселили туда после пожара в квартире, где содержалась рептилия.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.