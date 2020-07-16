Грибники в Подмосковье нашли человеческий скелет

В Домодедовском городском округе Московской области 15 июля грибники нашли скелетированные останки неизвестного человека. Об этом рассказала агентству «Москва» старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

«По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки», — отметила она.

Выясняются обстоятельства случившегося, устанавливается личность человека. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Это уже второй случай за неделю, когда грибники нашли человеческие останки. 14 июля издание «Известия» сообщило об обнаружении черепа человека около Матвейково в городском округе Ступино. Была начата проверка.

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