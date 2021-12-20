Сегодня в 13:51
1 мин.

Григорий Лепс предложил поклонникам проверить его эрекцию на концерте в Москве

Новости /
Григорий Лепс предложил поклонникам проверить его эрекцию на концерте в Москве
Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Российский композитор и певец Григорий Лепс предложил слушателям на концерте проверить его эрекцию. Видеозапись, сделанную в московском «Крокус Сити Холле» опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

На кадрах видно, как 59-летний артист ходит по сцене с микрофоном в руках и, обращаясь к поклонникам, говорит: «Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат».

Примечательно, что шоу прошло за день до начала бракоразводного процесса музыканта с его супругой Анной Шаплыковой. По данным KP.RU, во время выступления артист курил прямо на сцене и постоянно сморкался, выбрасывая использованные салфетки себе под ноги. Помимо этого, в какой-то момент он взял бумажный платок, протер им свою обувь, после чего начал вытирать им же лицо. Несмотря на странное поведение артиста, гости концерта остались довольны мероприятием.

Ранее в сети появилась новость о том, что Лепс дважды за последнюю неделю оказывался на больничной койке. Источник сообщил, что, помимо психологических проблем, врачи подозревают у артиста гипертонический криз.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.