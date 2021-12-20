Григорий Лепс предложил поклонникам проверить его эрекцию на концерте в Москве

На кадрах видно, как 59-летний артист ходит по сцене с микрофоном в руках и, обращаясь к поклонникам, говорит: «Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат».

Примечательно, что шоу прошло за день до начала бракоразводного процесса музыканта с его супругой Анной Шаплыковой. По данным KP.RU, во время выступления артист курил прямо на сцене и постоянно сморкался, выбрасывая использованные салфетки себе под ноги. Помимо этого, в какой-то момент он взял бумажный платок, протер им свою обувь, после чего начал вытирать им же лицо. Несмотря на странное поведение артиста, гости концерта остались довольны мероприятием.

Ранее в сети появилась новость о том, что Лепс дважды за последнюю неделю оказывался на больничной койке. Источник сообщил, что, помимо психологических проблем, врачи подозревают у артиста гипертонический криз.