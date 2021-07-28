Грузовик протаранил здание Центра оперного пения Вишневской

Грузовик протаранил здание Центра оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженка в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате ДТП никто не пострадал. В центре рассказали, что грузовая «Газель» врезалась в угол здания примерно в 18:00 мск.

В аварии также был поврежден легковой автомобиль. Причины ДТП пока неизвестны.

Ранее в сети появилась видеозапись столкновения автомобиля марки Mercedes, за рулем которого был 16-летний подросток. На кадрах видно, как легковой автомобиль пытается перестроиться на другую полосу, по которой в этот момент едет автобус. После этого происходит столкновение. На видеозаписи слышно, как женщина в салоне транспортного средства кричит: «Боже мой, больно как!» После удара водитель автомобиля не собирался останавливаться. Он нажал на педаль газа и поехал еще быстрее.

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