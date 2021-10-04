Гуляющие по Красной площади во времена СССР американцы возмутили россиян

Архивное фото американцев на Красной площади 1971 года возмутило пользователей сети. Снимок времен СССР опубликовали в группе «Москва — та!» в Facebook.

На черно-белом снимке изображена группа элегантно одетых туристов, прибывших с экскурсией в центр Москвы. Россиян возмутили выражения лиц иностранцев, которые, на их взгляд, «слишком равнодушны к происходящему вокруг них».

Некоторые пользователи сети отметили, что на лицах «читается безразличие и скепсис». Другие же подписчики сообщества прокомментировали стиль одежды, высказав предположение, что, скорее всего, на фото изображены не американцы, а европейцы.

«Все лица такие недовольные! Ни одного восторженного. Это же так величественно и красиво! Они дебилы?», «Это точно американцы? Уж как-то слишком аккуратно одеты, по-европейски», «Завидуют: у русских тысячелетняя история, а у нас... Расстроились», — написали юзеры.

Ранее объявление о поиске сотрудника в сеть московских булочных возмутило пользователей сети. Женщина рассказала, что на испытательном сроке работа оплачивается от одной тысячи рублей в день, в дальнейшем эта сумма увеличивается пропорционально приобретенным навыкам при смене более 13 часов в день.