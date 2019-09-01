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Описан правильный подход к питанию школьников

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Учащихся младших классов необходимо кормить пять–шесть раз в течение дня, заявила главный детский диетолог московского департамента здравоохранения Татьяна Брежнева. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, указанная периодичность будет оптимальной для школьников, а более частые приемы пищи могут привести к снижению аппетита, тогда как более редкие — к растяжению желудка. Мясо или рыбу, отметила Брежнева, лучше давать в первой половине дня, так как такая пища медленно переваривается и имеет возбуждающее действие на нервную систему ребенка.

За час до сна в качестве второго ужина детям стоит дать стакан кисломолочного напитка, например простокваши, добавила диетолог.

Как сообщала «Москва 24», в текущем году в столичные школы и детские сады пойдут 1,5 миллиона человек. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такого никогда не было за всю историю города.

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