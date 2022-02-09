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Москвичам предложили полмиллиона рублей за съеденные хинкали

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Москвичам предложили полмиллиона рублей за съеденные хинкали
Фото: «GG Group»

В Москве всем желающим предложили побороться за большой денежный приз, обещанный за победу в конкурсе по поеданию хинкали. Об этом сообщили в Telegram-канале организаторы соревнования, владельцы популярной сети общепита с кавказской кухней.

Победитель сможет выиграть полмиллиона рублей. За второе место предлагают iPhone 13 Pro Max, а за третье — депозит на 50 тысяч рублей в заведениях сети. От участников требуется съесть наибольшее количество хинкали за две минуты. Всего в финал после отборочных туров пройдут 13 человек. «Соответственно, в любом случае будет установлен и зафиксирован первый рекорд Москвы по поеданию хинкали на скорость», — отмечают организаторы.

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