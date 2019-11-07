Описан сценарий несбывшейся атаки на храм Василия Блаженного

Неизвестные угрожали устроить атаку на храм Василия Блаженного с применением самодельного коптера с тремя килограммами взрывчатки, чтобы подорвать один из куполов собора. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, анонимные вымогатели отправили письмо в Государственный исторический музей с требованием перечислить им три биткоина (около 1,75 миллиона рублей — прим. МОСЛЕНТЫ). В случае отказа они обещали атаковать храм.

Собор и прилегающая к нему территория были обследованы кинологами. Угроза не подтвердилась.

Аналогичное письмо, как пишет РЕН ТВ, получили в офисе «Яндекса». Злоумышленники угрожали выбить одним дроном стекла в здании и затем запустить туда два коптера со взрывчаткой, если им не перечислят пять биткоинов. Внутри офиса также не было найдено никаких подозрительных предметов.

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