Именем погибшего главы МЧС Зиничева назовут улицу в Москве

Именем погибшего в Норильске в среду, 8 сентября, главы МЧС России Евгения Зиничева могут назвать одну из московских улиц. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что поддержит эту инициативу.

«Конечно, человек достойный памяти, уважения. Я знаю, как его уважали на службе. И, конечно, он достоин того, чтобы увековечить его память», — сказал Герасимов, добавив, что пока соответствующих предложений не поступало.

Зиничев погиб, спасая режиссера Александра Мельника, который во время работы над учебным фильмом МЧС сорвался в воду. Главе ведомства было 55 лет. Как пишет «Лента.ру», 21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.

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