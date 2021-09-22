«Индиана Джонс» в московском метро восхитил россиян

Мужчина в костюме Индианы Джонса, сидящий в вагоне столичного метро, попал на фото и восхитил россиян. Снимок пассажира выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Пользователи сети оценили образ мужчины: брюки, куртку и шарф цвета хаки, высокие кожаные ботинки на шнуровке, песочную шляпу и рюкзак. Одна из комментаторов отметила, что «Индиане Джонсу» очень идет его костюм и предположила, что пассажир увлекается ролевыми играми. «А если это его мироощущение, то это еще круче. Свобода быть собой, а не толпой», — заключила женщина. «Серость надо разбавлять», — согласилась с ней другая пользовательница.

Одна из подписчиц паблика назвала метро «уникальным местом» и объяснила свою позицию. Женщина поделилась шуточной теорией, адепты которой верят, будто в системе метрополитена есть «потусторонние» порталы, откуда в реальный мир попадают различные иные персонажи, иногда из прошлого.

Ранее на одной из станций заметили человека в маске чумного доктора с огромным клювом. Неизвестный развеселил россиян и натолкнул их на обсуждение медицинских масок.

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