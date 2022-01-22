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Инфекционист допустил скорое завершение пандемии COVID-19

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Инфекционист допустил скорое завершение пандемии COVID-19
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, профессор Владимир Никифоров в беседе с РИА Новости допустил скорое завершение пандемии коронавируса на фоне появления омикрон-штамма.

По его предположительным прогнозам, пандемия может закончиться уже летом текущего года. «Хотелось бы верить, что появление омикрона — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — заявил эксперт. В заключение он отметил, что, по его мнению, большая часть населения переболеет новым штаммом COVID-19 бессимптомно.

Ранее врач-инфекционист рассказала о первой помощи при заражении омикрон-штаммом.

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