Иностранцы ужаснулись после сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке

Пользовательница Twitter под ником katya опубликовала на своей странице фотографии двух станций метро — в Москве и Нью-Йорке. Подписчики сравнили их и ужаснулись, назвав подземку со второго снимка «уровнем из Silent Hill 3».

«Станция московского метро, которой я часто пользовалась, по сравнению со станцией метро в Нью-Йорке, которой я часто пользуюсь», — отметила автор поста. На снимках изображены платформа «Киевская» в российской столице и станция Chambers Street в Нью-Йорке.

В комментариях юзеры оставили свое мнение о подземках. «На 90 процентов уверен, что на втором фото — уровень из Silent Hill 3», «Они обе красивы по-своему», «Метро Нью-Йорка отвратительно», «Метро Нью-Йорка и вправду выглядит вот так?» — написали иностранцы.

При этом многие из них восхитились красотой «Киевской» станции, назвав московское метро произведением искусства.

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