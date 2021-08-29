Иностранец покусал сотрудников ГИБДД на востоке Москвы

На востоке Москвы гражданин Узбекистана покусал сотрудников ГИБДД во время проверки документов. Об инциденте рассказал Telegram-канал «112».

Сообщается, что мужчину остановили в районе Гольяново. Иностранец находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Когда его попросили предъявить документы, он начал оказывать сопротивление и кусать полицейских.

Уточняется, что гражданина Узбекистана задержали. Сотрудникам ГИБДД не понадобилась помощь медиков.

Ранее жители района Новокосино пожаловались на нападение кусающегося иностранца. Двое мужчин обратились к врачам и сообщили, что на них набросился пьяный узбек. Один из пострадавших получил получил перелом пятой пястной кости правой кисти. У второго москвича зафиксировали раны и ссадины.

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