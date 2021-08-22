Иностранец попытался проникнуть на территорию посольства Великобритании в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, который пытался проникнуть на территорию посольства Великобритании в Москве. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в субботу, 21 августа. Уточняется, что иностранец перебросил через забор личные документы и стал кричать и просить о помощи в переселении в новую страну.

Полицейские установили, что нарушителем оказался гражданин Узбекистана. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее россиянин попытался тайно проникнуть на территорию посольства Украины в Москве и напоролся на колючую проволоку. Мужчину задержали полицейские, позже у него диагностировали легкие травмы, от госпитализации он отказался.

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