Иностранец потерялся в московском аэропорту из-за теста на коронавирус

Жительница Москвы в своем Facebook поделилась историей о пожилом иностранце, которого отправили сдавать тест на COVID-19 в аэропорту Шереметьево, из-за чего он опоздал на свой рейс.

По ее словам, мужчину 1937 года рождения направили на тестирование. В силу своего возраста он медленно ходил. Пенсионер заблудился на большой территории воздушной гавани и не мог попросить о помощи, так как не говорит на русском языке. Когда мужчина все же вернулся на рейс, ему сообщили, что самолет уже улетел. Следующий рейс до Лондона оказался только через сутки.

«Все это происходило в чистой зоне, выйти он не мог, так как без российской визы. При мысли, что ему сутки сидеть на стульях, даже у меня сердце сжалось. Он и сейчас там. Пусть будет здоров», — написала она.

Ранее пассажир аэропорта Шереметьево начал вести себя неадекватно во время транспортировки до самолета. По предварительным данным, он был пьян.