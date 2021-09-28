Иностранец пырнул россиянина ножом в кафе в Москве

В кафе-баре на востоке Москвы посетители устроили поножовщину. По информации телеканала РЕН ТВ, конфликт случился между двумя молодыми людьми, которые отдыхали в заведении в разных компаниях.

В ходе ссоры пострадал 23-летний охранник, работающий на Таганской улице неподалеку от кафе-бара. Он отдыхал в компании из 6-7 молодых людей. В какой-то момент у них завязался конфликт с приезжими из ближнего зарубежья, которые сидели за соседним столиком. Во время ссоры гость столицы пырнул оппонента ножом и выбежал из кафе вместе со своими знакомыми, перепрыгнув через барную стойку.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с непроникающей раной. Молодой человек перенес операцию.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В отделение для разбирательств забрали тех, кто был в кафе-баре во время инцидента.

Ранее молодой человек заступился за девушку на улице и получил удар ножом в живот. Россиянин увидел, как к 16-летней москвичке начали приставать неизвестные, и вмешался в ситуацию.