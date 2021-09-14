Иностранец разгромил подъезд и угрожал подростку ножом в Подмосковье

20-летний уроженец одной из республик Средней Азии устроил погром в подъезде жилого дома в Домодедове и пригрозил подростку ножом. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

На кадрах с места событий видно, как иностранец ломает почтовые ящики и разбрасывает по полу письма и листовки. К вандалу подходит подросток, который пытается поговорить с ним. После этого мигрант достает из заднего кармана нож. Уточняется, что злоумышленник угрожал 16-летнему мальчику расправой, однако тому удалось сбежать.