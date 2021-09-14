Иностранец разгромил подъезд и угрожал подростку ножом в Подмосковье
20-летний уроженец одной из республик Средней Азии устроил погром в подъезде жилого дома в Домодедове и пригрозил подростку ножом. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
На кадрах с места событий видно, как иностранец ломает почтовые ящики и разбрасывает по полу письма и листовки. К вандалу подходит подросток, который пытается поговорить с ним. После этого мигрант достает из заднего кармана нож. Уточняется, что злоумышленник угрожал 16-летнему мальчику расправой, однако тому удалось сбежать.
Подросток вызвал полицию, после чего правоохранительные органы задержали приезжего недалеко от места событий. У него изъяли нож и заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 214 («Вандализм») УК РФ.
Ранее, в июле, сообщалось, что иностранец выстрелил в мужчину в вагоне метро на Люблино-Дмитровской линии. 42-летний москвич громко разговаривал в вагоне и стучал по сиденью, не реагируя на замечания, после чего получил пулю в спину.
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