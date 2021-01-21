Иностранец силой удерживал финалистку «Мисс Россия» в своей московской квартире

Финалистка конкурса «Мисс Россия», 27-летняя модель Алена Крюкова, обвинила иностранца в незаконном удерживании ее в квартире в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Прибывшим в 1-й Красногвардейский проезд полицейским девушка рассказала, что ее силой удерживает 29-летний гражданин Турции и не дает ей забрать вещи. По предварительным данным, конфликт улажен.

Модель родилась в селе Турочак Республики Алтай. С 17 лет принимает участие в конкурсах красоты и работает в модельной сфере. В 2013 году стала финалисткой конкурса «Мисс Россия».

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!