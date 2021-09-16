Иностранец вспомнил о своем советском детстве
Хорват Невен Чрвенкович, приехавший в Москву с родителями и старшим братом в 1974 году, рассказал «Мосленте» о своем детстве в СССР. Семья иностранца прожила в столице семь лет.
Отец Чрвенковича был представителем крупной югославской мебельной компании в СССР. Хорват отметил, что о Москве у него остались самые приятные воспоминания. Семье дали квартиру в здании для иностранных сотрудников в центре столицы, рядом с проспектом Мира. Позднее родителям Чрвенковича предоставили две жилплощади: в одной проживали мать с отцом, а в другой — дети с домработницей, которая готовила и занималась хозяйством. Иностранец назвал свою тогдашнюю жизнь в Москве роскошной.
Чрвенкович ходил в обычный советский детский сад, а позднее — в общеобразовательную школу в соседнем дворе. Иностранец рассказал, что быстро заговорил по-русски и влился в коллектив. Мужчина отметил, что его родители следили за тем, чтобы они с братом «не выглядели слишком модно» и не выделялись среди сверстников.
Чрвенкович помнит, что учился очень хорошо. Однажды его первая учительница поставила хорватского мальчика в пример перед остальными, заявив, что их русским детям должно быть стыдно из-за того, что они читают хуже Чрвенковича. «Мама до сих пор очень этим гордится», — вспомнил мужчина.
Ранее фото советских школьников пробудило в россиянах ностальгию. Пользователи сети вспомнили о «неубиваемой» школьной форме тех времен и отметили, что у мальчиков на снимке «шкодливые» лица.
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