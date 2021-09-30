Иностранец забрался под крышу в аэропорту Внуково

Позже выяснилось, что мужчина находится в аэропорту три дня, пытаясь обменять свой билет с вылетом 3 октября на более раннюю дату. Отмечается, что таким поступком Гиран решил привлечь внимание к своей проблеме.

В результате иностранца спустили вниз и задержали. Как сообщает РИА Новости, московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.