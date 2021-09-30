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Иностранец забрался под крышу в аэропорту Внуково
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press
Иностранец забрался на высоту около 30 метров под крышу аэропорта Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как стало известно, мужчина — 43-летний гражданин Кубы Дуэнос Кордеро Гиран. Он забрался на высоту по металлическим конструкциям и отказывался спускаться вниз.
Позже выяснилось, что мужчина находится в аэропорту три дня, пытаясь обменять свой билет с вылетом 3 октября на более раннюю дату. Отмечается, что таким поступком Гиран решил привлечь внимание к своей проблеме.
В результате иностранца спустили вниз и задержали. Как сообщает РИА Новости, московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента.