Иностранка купила в Москве дорогой автомобиль по фальшивым документам

По информации издания, злоумышленницей оказалась 45-летняя иностранка. Подозреваемая пришла в один из столичных автосалонов, где оформила кредит на приобретение дорогой машины, предоставив при этом ненастоящие бумаги. Сделка прошла успешно, и преступница получила ключи от транспортного средства.

Сразу после покупки женщина передала автомобиль неизвестным за вознаграждение в 500 тысяч рублей. Уточняется, что выплачивать сумму по взятому кредиту никто не собирался. О том, что предоставленные на сделке документы были фальшивыми, в банке узнали позже, и сразу обратились в полицию.

Злоумышленницу задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 159.1 УК России («Мошенничество в сфере кредитования»). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Соучастники объявлены в розыск.

Ранее москвичи пожаловались на активизировавшихся телефонных мошенников, которые представляются работниками банка. Нарушители закона пытаются убедить людей оформить кредит и погасить несуществующую задолженность.

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