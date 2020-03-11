Иностранные туристы отказались от поездок в Москву из-за механизма самоизоляции

Туроператоры ждут разъяснений от властей Москвы, как именно будет реализовываться механизм самоизоляции иностранных туристов, и как долго будут действовать ограничения для них. Компании отмечают, что иностранные путешественники все чаще отказываются от поездок в Москву из-за боязни оказаться на длительном карантине. Об этом пишет «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

Отсутствие разъяснений по срокам введенных ограничений и по механизму их реализации сильно осложняет работу туристического сектора, сказала Тюрина, добавив, что власти Франции и Италии уже посоветовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за риска попасть на 14-дневный карантин.

Пресс-секретарь также сообщила, что число аннуляций по поездкам иностранных туристов в столицу резко возросло из-за режима повышенной готовности в Москве к угрозе распространения коронавируса. Однако администрации отелей не согласны возвращать туроператорам деньги за аннуляцию бронирований без штрафов. Помимо этого, туроператорам непонятно, где должен изолироваться иностранный турист, и кто будет контролировать выполнение режима ограничений.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял указ «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса». Документ обязывает граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании проходить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня въезда в Россию. Под требования попадают как граждане России, так и иностранцы, въезжающие в страну из регионов с обостренной эпидемиологической ситуацией.

Мэрия Москвы предупредила, что несоблюдение карантина наказывается штрафом до 80 тысяч рублей и влечет ответственность, в том числе, уголовную — нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы в случае, если несоблюдение санитарных правил приведет к летальному исходу.

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