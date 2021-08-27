Инспектор ДПС решил заработать на водительских правах Элджея и попался

Инспектор ДПС сфотографировал водительские права рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) и затем решил продать снимок посторонним лицам. О том, как полицейский попался на попытке заработать, в пятницу, 27 августа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в конце мая. Полицейский на проспекте Жукова остановил автомобиль BMW, за рулем которого находился Элджей. Артист отказался от медосвидетельствования, в связи с чем правоохранители составили на него административный протокол. Тогда инспектор ДПС и сделал фото прав музыканта.

На данный момент против сотрудника органов были возбуждены уголовные дела по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК России.

Ранее, в мае, Элджей попытался скрыться от московских полицейских на своем автомобиле BMW i8, разогнавшись при этом до 230 километров в час. Артист отказался подчиниться сотрудникам ДПС, после чего полиция устроила погоню. Нарушителя вскоре удалось поймать.

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