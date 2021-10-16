Инспекторы Michelin при посещении московских ресторанов сохранили анонимность

Заместитель генерального директора комитета по туризму Москвы Дина Ким рассказала в беседе с «Мослентой», что во время посещения московских ресторанов инспекторы Michelin сохранили полную анонимность.

«В рамках правил и принципов Мишлен ни я, ни другие специалисты не знали ни количества инспекторов, ни откуда они приехали, ни кто они. Работа у нас была разделена таким образом, что те, кто занимался документами, не знали, кого они оформляют. А мы, зная, с чем мы работали, не знали, кто все оформляет», — пояснила она.

По словам Ким, для сохранения анонимности все специально было разделено на узкие профессиональные сегменты. Она уточнила, что система очень долго согласовывалась для того, чтобы сохранить принцип Michelin. Инспекционный лист включал в себя 300 московских заведений, которые разные эксперты должны были посетить минимум по три раза в период с июля по сентябрь текущего года.

Ранее в Москве состоялась церемония престижного гастрономического рейтинга в мире — Красного гида Michelin.