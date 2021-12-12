Инсталляция полярных медведей на северо-востоке Москвы восхитила россиян

Администраторы канала подметили, что сказочных медведей в этом году установили на Ростокинском акведуке и теперь это «самое милое» место для фотосессий этой зимой. На кадрах, выложенных в сеть, изображены несколько крупных подсвеченных холодными огоньками животных, а также искусственные ели и льдины. «Обязательно прогуляетесь здесь», «Какая красота. Волшебно», «Очень красиво выглядит. Сказочные мишки», — прокомментировали юзеры.

Ранее около Красной площади заметили снеговика в виде медведя. «Где-то на белом свете», — подписал фото автор топика, имея в виду слова популярной советской «Песни о медведях».