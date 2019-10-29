Интересы иностранцев в Москве разделились

Гиды, владеющие английским, испанским, португальским и французским языками, рассказали о полюбившихся иностранцам достопримечательностях Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Так, граждане Канады чаще интересуются советским периодом, Швейцарии — статистикой, а Марокко — торговлей и магазинами, рассказывает франкоязычный гид Степан Семенов. По его словам, иностранцы старшего поколения трепетно относятся к теме Второй мировой войны, а те, кто приезжает во второй или третий раз, «ищут эксклюзив».

Туристам из США, Австралии, Великобритании и Южноафриканской Республики (ЮАР) наиболее интересны история Москвы и русская кухня. «Туристы из США, Австралии и Великобритании любят Большой театр, а азиатским и индийским туристам нравится ходить в цирк. У всех туристов пользуются популярностью фольклорные программы», — добавил англоязычный гид-переводчик Алексей Черкасов.

Алеся Денькова-Герасимова, работающая с носителями испанского и португальского языков, рассказала, что ее клиенты прежде всего хотят увидеть главные символы Москвы: Красную площадь, храм Василия Блаженного и Кремль. Также иностранцы интересуются «Лужниками», называя их «тем самым стадионом».

Гид добавила, что часто гости спрашивают о безопасности в российской столице, о сферах здравоохранения и образования. «Спрашивают, сколько обычно детей в семье у москвичей, в каком возрасте люди женятся, как проводят свободное время, как живут зимой», — отметила девушка.

По ее словам, многие удивляются, почему москвичи не гуляют с собаками на Красной площади или куда девается мусор.

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