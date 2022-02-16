Тренер Ирина Винер получила многомиллионный грант на поддержку дворца гимнастики

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на поддержку Дворца гимнастики российского тренера Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» будет выделен грант в размере 251 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

По информации источника, в настоящее время в залах дворца гимнастики занимаются полторы тысячи спортсменов. Под руководством более 70 опытных тренеров здесь готовят будущих звезд российской и мировой гимнастики. Ежегодно дворец принимает соревнования всероссийского и международного уровня по художественной и эстетической гимнастике, танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, рукопашному бою, фехтованию и другим видам спорта.

Также в сообщении говорится, что летом 2022 года в спорткомплексе пройдет 44-я всемирная шахматная Олимпиада.

По имеющимся данным, в свободные от тренировок и спортивных мероприятий дни Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» используется в качестве площадки для проведения концертов и зрелищных мероприятий.

Ранее, в октябре прошлого года стало известно, что власти Москвы дополнительно выделят около 8,12 миллиарда на строительство музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве.