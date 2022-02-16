Сегодня в 01:35
1 мин.

Тренер Ирина Винер получила многомиллионный грант на поддержку дворца гимнастики

Новости /
Тренер Ирина Винер получила многомиллионный грант на поддержку дворца гимнастики
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на поддержку Дворца гимнастики российского тренера Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» будет выделен грант в размере 251 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

По информации источника, в настоящее время в залах дворца гимнастики занимаются полторы тысячи спортсменов. Под руководством более 70 опытных тренеров здесь готовят будущих звезд российской и мировой гимнастики. Ежегодно дворец принимает соревнования всероссийского и международного уровня по художественной и эстетической гимнастике, танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, рукопашному бою, фехтованию и другим видам спорта.

Также в сообщении говорится, что летом 2022 года в спорткомплексе пройдет 44-я всемирная шахматная Олимпиада.

По имеющимся данным, в свободные от тренировок и спортивных мероприятий дни Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» используется в качестве площадки для проведения концертов и зрелищных мероприятий.

Ранее, в октябре прошлого года стало известно, что власти Москвы дополнительно выделят около 8,12 миллиарда на строительство музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.