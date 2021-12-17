Исполнитель роли Электроника рассказал о последствиях своей женитьбы на ведьме

Исполнитель главной роли в советском фильме «Приключения Электроника» Владимир Торсуев рассказал о своей женитьбе на ведьме. В эфире одного из телеканалов 55-летний москвич подчеркнул, что этот брак был полнейшим абсурдом, более того — очень скоро после его заключения он стал чувствовать себя хуже. Цитаты из интервью опубликовала «Вечерняя Москва».

По словам звезды популярного советского кино, его второй женой стала женщина, увлекающаяся черной магией. «Она меня приворожила на самом деле. Я совершенно случайно приехал в гости к своей приятельнице и увидел там ее. Через две минуты сказал, что женюсь», — поделился воспоминаниями Торсуев.

Актер сперва не придавал значения необычной деятельности своей избранницы, но вскоре обратил внимание на изменение собственной жизни в худшую сторону. Он отметил, что его родители отказались прийти на свадьбу, а многие хорошие знакомые впоследствии отдалились. «Я видел колдовские атрибуты жены, видел результаты колдовства, уголовно наказуемых деяний. Человеческая жизнь для нее была ничтожной», — подчеркнул актер.

Торсуев отметил, что выбраться из страшной жизненной ситуации ему помогли друзья. Они заставили его пойти к колдуну.

Ранее бывшая жена футболиста Мамаева подала на него в суд.