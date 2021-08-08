Историческое здание московского вокзала выставили на продажу

Одноэтажный исторический покровско-стрешневский вокзал был выставлен на продажу. Объект площадью в 100 квадратных метров предлагается приобрести за 12 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте ЦИАН-недвижимость. https://www.cian.ru/sale/commercial/257716808/?fbclid=IwAR32-thukae25r_6zNoSa-_R4PwmTn_q03lBTcDX8bk8z80_6vC3SSV3HK0

Здание входило в состав ансамбля железнодорожной станции «Покровское-Стрешнево» и было построено в 1908 году архитектором Станиславом Бржозовским.

«Есть подвальное помещение в 40 квадратных метров, высота потолка — более двух метров, земельный участок 2,84 сотки, можно дополнительно взять в субаренду еще восемь соток —прилегающий участок (арендатор РЖД). Удобные транспортные развязки, близость станции МЦД Покровское-Стрешнево, 15 минут пешком до метро Щукинская, семь километров до МКАД. Наличие всех инженерных сетей делает его удобным для коммерческого использования», — говорится в описании объекта.

Москвичи возмутились продажей исторического здания. Один из активистов опубликовал пост в районной группе «Покровское-Стрешнево.Соседи» Facebook, где потребовал официального запрета на продажу объекта культурного наследия. Подписчики сообщества возразили, что передача здания в очередные частные руки, возможно, — единственный шанс на его спасение.

«Боюсь мы потеряем вокзал, если его никто не купит. 12 миллионов — это вообще ни о чем. Скорее всего он продается с такими обременениями, что вообще никому и даром не сдался», — написал один из местных жителей. Также он отметил, что не представляет, как можно сегодня использовать это здание.

Автор поста ответил, что объект находится под судом, а применение ему найти просто — в советское время внутри был буфет.

Другие пользователи также усомнились в возможности вписать здание в современные городские реалии. По их мнению, для клуба, ресторана или жилого особняка здание слишком маленькое. Правда, многие жители забыли, что раньше рядом с вокзалом был деревянный исторический павильон. Он сгорел, но, если его восстановить, площадь увеличится.

«Ресторанчик технически поместится. В округе конкуренция минимальна», — написал один из подписчиков, и многие с ним согласились.

Ранее москвичи были сильно удивлены, когда узнали, что «сарай», который они много лет считали самостроем, оказался зданием, построенным больше века назад, и обладающим исторической ценностью.

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