Историк назвал причины незащищенности Храма Христа Спасителя перед взрывом

Историк, москвовед и создатель канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов в беседе с «Мослентой» рассказал о значении взрыва храма Христа Спасителя, произошедшего ровно 90 лет назад, для Москвы и москвичей. Также он назвал причины незащищенности строения в начале прошлого века.

«Храм Христа Спасителя действительно очень сильно пострадал. В 1931 году его мало кто защищал по одной простой причине: храм был очень молод и еще не имел какой-то очевидной ценности для большинства горожан. Конечно, люди чувствовали пустоту, когда проходили мимо… Однако для большинства он был каким-то официозным, довольно далеким от них. Тогда москвичи любили намоленные маленькие церковки XVI-XVII веков», — поведал историк.

По словам Гнилорыбова, в начале прошлого века жители столицы, конечно, заходили в храм Христа Спасителя, но считали это холодное и отстраненное здание этаким «посланником Петербурга». «Его строил архитектор Константин Тон, который известен своими петербургскими, довольно прямолинейными проектами», — пояснил собеседник «Мосленты».

«Взрыв — это, очевидно, варварство. После него появилось множество легенд. Якобы оставшимся от храма мрамором оформляли станции метро и новые столичные здания, а гранитная крошка пошла на дорожки в Парке Горького…» — вспомнил москвовед.

Гнилорыбов подчеркнул, что к возведенному вновь храму Христа Спасителя он относится очень тепло. «Считаю принятое на рубеже 1980-90-х годов решение о воссоздании храма оправданным», — заключил он.

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