Историк рассказал анекдот о Куликовом поле

«Мослента» опубликовала лекцию заведующего отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонида Беляева. Историк разъяснил, как и о чем писали друг другу жители средневековой Москвы, а также рассказал археологический анекдот о Куликовом поле.

Юмор археологов весьма специфичен. Речь идет об останках русских воинов, павших в битве с армией Мамая. На месте побоища есть могильники, ранние и поздние, но братских захоронений нет.

15 лет назад группа естественно-научных специалистов вместе с археологами начала бурение почвы в надежде найти возможные биомаркеры. Обнаружили зону, где этих маркеров больше: раскопали, а там ничего нет, совершенно гладкие и пустые ямки.

По итогам же исследователи предоставили отчет, в котором назвали эти ямки братским захоронением. Почему же в них пусто: не было найдено ни костей, ни зубов? Дело в том, что в этом месте очень активная почва, которая растворила все, причем не только ткани и кости, но и камни, железо, металл и керамику. Остались лишь слабые следы фосфора.

Ранее историк рассказал о начале криминального беспредела в 1990-х годах в Москве: какие бандиты были самыми знаменитыми и как такая ситуация вообще оказалась возможной.