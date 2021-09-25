Историк рассказал о московских криминальных авторитетах 1990-х годов

Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик сидел в американской тюрьме и управлял криминальными делами оттуда. Позже он вернулся в Россию, и его здесь убили. Один из его подручных, Слива, заправлял делами в Германии.

Сильвестр противопоставил местные банды захватчикам из южных регионов, в 1994 году его взорвали.

Чуть раньше убили Отари Квантришвили и его брата Амирана. Их могила — одна из самых известных на Ваганьковском кладбище.

Потом прогремело убийство Глобуса, известного вора в законе, который курировал бауманскую группировку. Его убили выстрелом из снайперской винтовки у клуба «Феллини» и дискотеки «У ЛИС`Са» на территории Олимпийского.

Дед Хасан, между кланом которого и грузинскими ворами постоянно возникали споры и не прекращалась война, по словам Фочкина, «очень много на себя взял» и в итоге тоже погиб.

С ним конфликтовали армянские коммерсанты братья Агановы — Рудик Бакинский и Вачикос Шестипалый. Оба похоронены на Даниловском кладбище.

Мало кто сегодня вспомнит вора в законе Андрея Исаева по кличке Роспись. А в то время среди бандитов он считался главным борцом с кавказскими группировками в Москве. На него было совершено покушение, он лечился в США, потом вернулся в Москву. Здесь его снова попытались взорвать, но не вышло. В итоге убили Роспись в Польше в 1997 году.

В тех же 1990-х в криминальном мире имели вес Цюрик, Пичуга и множество других авторитетов, о которых писали, а сами они охотно раздавали интервью и рвались во власть, как вор Пудель. Криминальные звезды возникали на короткий срок и тут же гасли.

Ранее историк рассказал о том, что первое большое дело о разбойничьей банде, которое потрясло Москву и москвичей, относится к концу XVII века. В 1679 году на Красной площади казнили стольника Прохора Васильева, сына Кропотова, вместе с сообщниками. В его банде состояло больше 20 московских чиновников, в основном, тоже придворных.

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