Историк рассказал о преступности в Москве в годы Великой Отечественной войны

Он добавил, что жесткие меры милиции и НКВД были оправданы, потому что в первую очередь были направлены против действий лазутчиков. Главной целью засланных агентов было терроризировать население и привести жителей Москвы в состояние хаоса, отметил специалист.

При этом большинство шпионов очень быстро удалось локализовать, и массовая паника не была спровоцирована, подчеркнул Фочкин.

В начале сентября историк рассказал о том, что первое большое дело о разбойничьей банде, которое потрясло Москву и москвичей, относится к концу XVII века. В 1679 году на Красной площади казнили стольника Прохора Васильева, сына Кропотова, вместе с сообщниками. В его банде состояло больше 20 московских чиновников, в основном, тоже придворных.

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