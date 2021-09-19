Историк рассказал о преступности в Москве в годы Великой Отечественной войны
Историк Олег Фочкин рассказал в беседе с «Мослентой» о всплеске преступности в Москве в Великую Отечественную войну и в годы после нее. По его словам, в тот период в городе было много бандитов с оружием.
«Жесткие меры, вплоть до расстрела на месте, начали применять по отношению к преступникам с первых месяцев войны. Говоря о том времени, надо учитывать, что Германия готовила провокации в Москве: грабежи, изнасилования, распространение слухов. Были как засланные сюда немецкие агенты, так и представители криминалитета, которые с ними сотрудничали. Таким образом, многие банды были совместными», — сказал историк.
Он добавил, что жесткие меры милиции и НКВД были оправданы, потому что в первую очередь были направлены против действий лазутчиков. Главной целью засланных агентов было терроризировать население и привести жителей Москвы в состояние хаоса, отметил специалист.
При этом большинство шпионов очень быстро удалось локализовать, и массовая паника не была спровоцирована, подчеркнул Фочкин.
В начале сентября историк рассказал о том, что первое большое дело о разбойничьей банде, которое потрясло Москву и москвичей, относится к концу XVII века. В 1679 году на Красной площади казнили стольника Прохора Васильева, сына Кропотова, вместе с сообщниками. В его банде состояло больше 20 московских чиновников, в основном, тоже придворных.
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